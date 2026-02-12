Geotab contribuisce a ridurre i rischi per le flotte con la nuova dash cam GO Focus Pro basata sull' AI

La società Geotab presenta la nuova dash cam GO Focus Pro, pensata per aumentare la sicurezza delle flotte. La telecamera, basata sull’intelligenza artificiale, permette di avere una visione completa a 360 gradi dei veicoli e di individuare i rischi prima che si trasformino in incidenti. Le aziende che la adottano migliorano la protezione dei loro conducenti e riducono i rischi di danni e sanzioni. La tecnologia mira a prevenire problemi prima che succedano, rendendo più sicure le strade e più efficienti le operazioni di trasporto.

- GO Focus Pro offre una visibilità a 360 gradi e un sistema di rilevamento predittivo dei rischi per prevenire gli incidenti e favorire la sicurezza dei conducenti ROME, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab Connect -- Dietro ogni veicolo commerciale c'è un conducente che deve affrontare pressioni e preoccupazioni sempre maggiori in materia di sicurezza. Oggi, in occasione di Geotab Connect, Geotab Inc. ha annunciato l'ampliamento della famiglia GO Focus, con l'introduzione della nuova dash cam GO Focus Pro. La novità è stata sviluppata per supportare il settore dei trasporti in un momento critico: una ricerca condotta da Geotab ha evidenziato che, pur riconoscendo i vantaggi della video telematica per la propria sicurezza, in Europa il 99% dei conducenti di veicoli commerciali sta comunque lavorando con una pressione senza precedenti.

