La Benetton Treviso ha battuto gli Ospreys con un punteggio di 31-19 in una partita valida per l'United Rugby Championship. La squadra italiana ha mostrato una buona prestazione, riuscendo a superare gli avversari in un match ricco di episodi e di intensità. La gara si è conclusa con la vittoria della Benetton, che ha avuto il merito di mantenere il vantaggio fino alla fine.

La Benetton Treviso conquista una vittoria solida e spettacolare superando gli Ospreys per 31-19 al termine di una sfida intensa e ricca di episodi. I biancoverdi costruiscono il successo grazie a un avvio aggressivo e a una grande efficacia offensiva, resistendo poi ai tentativi di rimonta gallesi e gestendo con lucidità anche le fasi più complicate del secondo tempo, tra cartellini e momenti di pressione. Partenza fulminante della Benetton Treviso, che al 3’ impone subito la propria fisicità: il pack biancoverde sfonda e manda in meta Siua Maile, con Jacob Umaga preciso dalla piazzola per il 7-0. I veneti continuano a spingere e al 7’ è... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Rugby Championship: una bella Benetton liquida gli Ospreys

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