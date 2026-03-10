Crema sequestrate sciarpe e felpe contraffatte dell' Atalanta da vendere in occasione della partita con il Bayern

A Crema, sono state sequestrate sciarpe e felpe contraffatte legate alla vendita di merchandising dell'Atalanta in vista della partita di Champions League contro il Bayern Monaco. Le merci erano destinate alla vendita in prossimità dell'evento sportivo e sono state fermate prima di raggiungere i potenziali acquirenti. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine locali per contrastare la diffusione di prodotti falsificati.

Crema, 10 febbraio 2026 – Merchandising celebrativo della partita di Champions League Atalanta-Bayern Monaco contraffatto. ll Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Cremona, su delega della Procura, ha fatto scattare una perquisizione in una ditta cremasca che produce abbigliamento sportivo. Un'operazione arrivata al termine di un'attività info-investigativa e una serie di accertamenti effettuati nei confronti di due indagati tra cui il titolare della''azienda. Le indagini e il monitoraggio. Nel dettaglio, il monitoraggio dei profili social degli indagati ha fatto scoprire che veniva pubblicizzata la produzione di merchandising di vario genere riconducibile alla società Atalanta Bergamasca Calcio S.