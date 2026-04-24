Le false Nike smascherate in un negozio di Cusano Milanino grazie a un’imperfezione del baffo | scatta il maxi sequestro

Nel quartiere di Cusano Milanino, un negozio è stato oggetto di ispezione da parte dei militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza, che hanno scoperto numerose scarpe contraffatte del noto marchio Nike. La merce, riconoscibile grazie a un difetto evidente nel design del “baffo”, è stata sequestrata in un’operazione che ha portato al ritiro di un ingente quantitativo di prodotti falsificati.

Paderno Dugnano (Milano), 24 aprile 2026 – I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Milano hanno smantellato una ramificata rete internazionale dedita all'importazione e distribuzione in Italia di calzature con il falso marchio Nike, sequestrando oltre cinquemila paia di scarpe. L'indagine, coordinata dalla Procura di Milano e condotta dai finanzieri della Compagnia di Paderno Dugnano, è partita dal controllo di un negozio di Cusano Milanino, dove erano state riscontrate piccole imperfezioni nella struttura e, soprattutto, nella iconica e caratteristica grafica del marchio su alcune calzature in vendita. Gli approfondimenti hanno poi permesso di individuare le stesse anomalie anche in altri esercizi commerciali tra le province di Milano e Monza Brianza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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