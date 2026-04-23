Unicredit sale all’8,72 per cento del capitale di Generali

Unicredit ha aumentato la propria quota di capitale in Generali, portandola all’8,72 per cento. La partecipazione si riferisce alla partecipazione della banca in vista dell’assemblea prevista il 23 aprile 2026, e rappresenta un incremento rispetto al 6,68 per cento precedentemente detenuto. La modifica viene annunciata in un momento in cui le due società sono sotto osservazione per possibili sviluppi strategici e investimenti congiunti.

Unicredit si rafforza nel capitale di Generali. All’assemblea del Leone in programma il 23 aprile 2026, la banca partecipa infatti con l’ 8,72 per cento del capitale contro il 6,68 per cento di cui era accreditata finora sul libro soci. Invariate rispetto al 2025 le quote degli altri principali azionisti (sopra il 3 per cento): Gruppo Monte dei paschi di Siena, attraverso Mediobanca, al 13,19 per cento, Delfin al 10,05 per cento, Gruppo Caltagirone al 6,26 per cento e i Benetton, attraverso Schema Delta, al 4,86 per cento del capitale sociale. L’assemblea dei soci di Generali ha all’ordine del giorno l’ok al bilancio 2025 e la destinazione dell’utile di esercizio, oltre alla nomina del collegio sindacale, al nuovo piano di azionariato per i dipendenti e al buyback da mezzo miliardo.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Unicredit sale all’8,72 per cento del capitale di Generali Notizie correlate Leggi anche: Unicredit è salita all'8,72% del capitale di Generali UniCredit, Orcel: Generali partner industriale, il resto è fantasiaRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Borse Ue in calo con incertezze su guerra in Iran e Brent a 103 $. A Milano vola St; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo (-0,6%), giù Leonardo. Trump a Cnbc: Iran parteciperà ai negoziati; Borse Ue pagano i timori sull'Iran e non sfruttano il rally a Wall Street. Milano -0,2%, petrolio a 100. Unicredit sale all’8,72 per cento del capitale di GeneraliUnicredit si rafforza nel capitale di Generali salendo all'8,72 per cento. Invariate rispetto al 2025 le quote degli altri principali azionisti. lettera43.it Generali: Unicredit sale nel capitale, in assemblea partecipa con 8,72% (RCO)Confermati Mps al 13,19%, Delfin al 10%, Caltagirone al 6,2% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 apr - Unicredit si rafforza nel capitale di ... ilsole24ore.com Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/generali-unicredit-sale-capitale-assemblea-partecipa-872percento-AITiSxeC - facebook.com facebook