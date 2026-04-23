Durante l’assemblea, è stato comunicato che Unicredit ha incrementato la propria quota nel capitale di Generali, passando dall’6,68% all’8,72%. La notizia è stata resa nota attraverso la lettura del libro soci effettuata dal presidente.

dal precedente 6,68%. E' quanto emerso dalla lettura del libro soci fatta dal presidente Andrea Sironi in assemblea. Le quota di Mediobanca-Mps è stabile al 13,19%, quella Delfin al 10,05% e la partecipazione del gruppo Caltagirone al 6,26 per cento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Unicredit è salita all'8,72% del capitale di Generali

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