Negli ultimi mesi, una vasta campagna di vaccinazione di recupero ha distribuito oltre 100 milioni di dosi ai bambini, secondo i dati di organizzazioni internazionali. Nel frattempo, le epidemie di morbillo continuano a crescere, con circa 11 milioni di casi segnalati nel 2024. Il numero di paesi colpiti da grandi epidemie è quasi triplicato rispetto al 2021, evidenziando un aumento diffuso nel contesto delle malattie infettive.

Le epidemie di morbillo sono in aumento in ogni regione con circa 11 milioni di casi nel 2024, e il numero di paesi che devono affrontare grandi epidemie è quasi triplicato dal 2021;. 24 aprile 2026 – Il programma «Big Catch-Up» (BCU), uno storico sforzo pluriennale e multinazionale volto a contrastare il calo delle vaccinazioni causato in gran parte dalla pandemia di COVID-19, ha raggiunto circa 18,3 milioni di bambini di età compresa tra 1 e 5 anni in 36 paesi con oltre 100 milioni di dosi di vaccini salvavita, contribuendo a colmare gravi lacune nel campo dell’immunizzazione, come annunciato da Gavi, l’Alleanza per i Vaccini (Gavi), l’OMS e l’UNICEF all’inizio della Settimana mondiale della vaccinazione.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF/GAVI/OMS: la più grande campagna di vaccinazione di recupero ha somministrato oltre 100 milioni di dosi ai bambini

Notizie correlate

UNICEF/OMS/GAVI su colera: riprendono le campagne di vaccinazione preventiva per la prima volta in 3 anniUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.

UNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.UNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Settimana Europea delle Vaccinazioni. Celebriamo i progressi raggiunti negli ultimi 20'anni; UNICEF/GAVI/OMS: la più grande campagna di vaccinazione di recupero ha somministrato oltre 100 milioni di dosi ai bambini - Punto!.

Vaccinazioni: Oms, Unicef, Gavi e Fondazione Gates, lanciata l’iniziativa The Big Catch-upL’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l’Unicef, Gavi/l’Alleanza per i vaccini e la Fondazione Bill & Melinda Gates, insieme all’Agenda 2030 per l’immunizzazione e a molti altri partner ... agensir.it

UNICEF-OMS-GAVI - Vaccinazioni: 60 campagne salvavita rimandate in 50 paesi a causa del COVIDL'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l'UNICEF e Gavi - l'Alleanza per le vaccinazioni, oggi, durante la Settimana Mondiale delle Vaccinazioni, hanno ricordato che, nonostante i servizi di ... napolimagazine.com

UNICEF Internship programme. Percorsi formativi in Italia e nel Mondo x.com

Pagina Comitato Unicef Sassari (@ComitatoUnicefSS) Reels - facebook.com facebook