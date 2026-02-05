UNICEF OMS GAVI su colera | riprendono le campagne di vaccinazione preventiva per la prima volta in 3 anni

Dopo tre anni, riprendono le campagne di vaccinazione contro il colera. Le organizzazioni internazionali hanno inviato una prima fornitura di 20 milioni di dosi, di cui 3,6 milioni sono già arrivate in Mozambico. La ripresa delle vaccinazioni mira a contenere la diffusione della malattia, che aveva causato preoccupazione in molte zone.

Una prima fornitura di 20 milioni di dosi è stata destinata alle campagne di prevenzione. Di queste, 3,6 milioni di dosi sono state consegnate al Mozambico. 5 febbraio 2026 – Gavil’Alleanza per i Vaccini, l’UNICEF e l’OMS hanno annunciato che l’offerta globale di vaccini contro il colera è ora aumentata a un livello sufficiente da consentire la ripresa delle campagne preventive salvavita per la prima volta in oltre tre anni. Una prima fornitura di 20 milioni di dosi è stata destinata alle campagne di prevenzione. Di queste, 3,6 milioni di dosi sono state consegnate al Mozambico; 6,1 milioni alla Repubblica Democratica del Congo, anch’essa colpita da gravi epidemie; e 10,3 milioni di dosi sono destinate al Bangladesh. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

