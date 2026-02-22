14 Lavoratori al Límite | Stipendi Bloccati da Gennaio Crisi
La crisi di Magistris Ornavasso causa la paralisi degli stipendi di quattordici lavoratori da gennaio, creando tensione tra i dipendenti. La mancata approvazione degli ammortizzatori sociali lascia in sospeso il loro futuro e aumenta l’ansia di chi teme di perdere il lavoro. La situazione si aggrava mentre l’azienda continua a non fornire risposte concrete. I lavoratori attendono segnali chiari per capire quale strada percorrere.
Fallimento Magistris Ornavasso: L’Attesa per un Segnale di Speranza si Prolunga. La situazione dei quattordici lavoratori della Magistris di Ornavasso rimane in stallo, con una crescente preoccupazione per l’assenza di una decisione riguardo all’apertura di ammortizzatori sociali. Da gennaio, questi dipendenti non percepiscono lo stipendio, affrontando difficoltà economiche e personali sempre più pressanti. L’incertezza sul loro futuro professionale e personale si fa sentire, mentre la speranza di un intervento che possa garantire loro un sostegno economico immediato si affievolisce di giorno in giorno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Fullservice: 90 lavoratori nel caos, stipendi bloccati da mesi.La crisi alla Fullservice srl ha lasciato senza stipendio circa novanta lavoratori, che da mesi attendono pagamenti ancora non arrivati.
Autostrada Ragusa-Catania: 70 lavoratori in attesa di stipendi da novembre, crisi e burocrazia bloccano i pagamenti.Settanta operai che lavorano sulla Ragusa-Catania da mesi non ricevono più lo stipendio.
