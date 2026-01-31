Sangraf e Moplefan storie di crisi | aziende ferme e lavoratori senza stipendi è allarme industria

La crisi delle aziende Sangraf e Moplefan si fa sentire forte nel territorio di Terni. Le fabbriche sono ferme e i lavoratori aspettano ancora gli stipendi. La situazione preoccupa i sindacati, che segnalano un aumento delle persone in cassa integrazione e un settore industriale in difficoltà, soprattutto nei poli chimici. È una situazione che richiede risposte rapide, mentre le fabbriche restano ferme e i lavoratori temono il peggio.

La crisi che colpisce il settore industriale e manifatturiero ternano – in particolar modo i poli chimici – e la crescita del numero di lavoratori in cassa integrazione nel territorio sono stati al centro dell'assemblea generale dell'organizzazione sindacale Filctem (Federazione lavoratori chimica, tessile, energia, manifatture) Cgil di Terni. Due, soprattutto, le vertenze su cui la Filctem si è focalizzata: la Sangraf di Narni e la Moplefan di Terni. Nel primo caso, l'azienda è ferma dall'aprile scorso ed è perciò aperto un tavolo in Regione per elaborare un piano di ripartenza degli impianti, in cui la stessa proprietà della Sangraf, come ricorda il sindacato, "ha fatto dichiarazioni in questo senso.

