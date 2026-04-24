Ungheria tramonto di Orbán | chi è Magyar che ha cambiato tutto

Il 12 aprile 2026, Péter Magyar ha preso il posto di Viktor Orbán come nuovo capo del governo ungherese, segnando un cambio di leadership nel paese. Magyar ha ottenuto la vittoria nelle elezioni politiche, sostituendo Orbán dopo diversi anni al potere. La sua nomina rappresenta un momento di svolta politica e ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media nazionali e internazionali.

? Cosa sapere Péter Magyar sconfigge Viktor Orbán e assume la guida del governo ungherese il 12 aprile 2026.. Il movimento Tisza interrompe il controllo del partito Fidesz sul potere pubblico a Budapest.. Il 12 aprile 2026, il voto ungherese ha sancito la fine di un’era politica durata sedici anni, portando Péter Magyar alla guida del governo di Budapest dopo la sconfitta di Viktor Orbán. La transizione di potere in Ungheria non è solo un cambio di sigla ministeriale, ma rappresenta lo scardinamento di un sistema costruito attorno a dinamiche familiari e legami di partito che hanno caratterizzato l’ultimo decennio. La figura di Magyar, che...🔗 Leggi su Ameve.eu

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Chi è Peter Magyar, l'avvocato 44enne che ha vinto le elezioni e messo fine all'era Orban in UngheriaPeter Magyar, leader del partito Tiszac, ha vinto le elezioni in Ungheria mettendo fine all’era di Viktor Orban dopo 16 anni.

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