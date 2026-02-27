Elezioni in Ungheria verso il tramonto dell’era Orbán | lo sfidante Magyar ha 20 punti di vantaggio Colpo ai nazionalisti in Ue

Alle elezioni ungheresi si registra un netto vantaggio dello sfidante, che si trova a circa venti punti di distanza dal leader uscente. La campagna si concentra su temi chiave per il paese, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica. I risultati delle urne potrebbero segnare un cambiamento significativo nel panorama politico locale, con ripercussioni anche a livello europeo.

L’ufficio da primo ministro ungherese è come una seconda casa per Viktor Orbán. Lì dentro, nei passati 16 anni, ha dialogato con capi di governo, ha pensato le riforme “illiberali” che hanno caratterizzato i suoi quattro mandati consecutivi, ha studiato le strategie che lo hanno reso inviso alle istituzioni europee e anche ai suoi ex colleghi all’interno del Partito Popolare Europeo. A poco più di un mese dalle elezioni ungheresi, però, l’uomo forte di Budapest sa che molto probabilmente quelli che sta vivendo sono i suoi ultimi giorni alla guida del Paese e che le chiavi di quell’ufficio dovrà cederle al suo ex braccio destro in Fidesz e oggi principale avversario politico, Péter Magyar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

