Peter Magyar, avvocato di 44 anni, ha recentemente vinto le elezioni in Ungheria, segnando la fine dell’era Orban. È noto per essere un credente dichiarato e ha un matrimonio con una donna di nome Anna, con cui ha due figli. La sua vittoria ha attirato l’attenzione dei media, che hanno seguito con interesse l’esito di questa competizione elettorale. Magyar si presenta come una figura di rottura rispetto al precedente governo.

Peter Magyar, leader del partito Tiszac, ha vinto le elezioni in Ungheria mettendo fine all’era di Viktor Orban dopo 16 anni. Il nuovo primo ministro è un avvocato di 44 anni proveniente da una famiglia di giuristi. Ex fedelissimo e anche amico di Orban, è un credente convinto e dichiarato con un matrimonio finito alle spalle. Ha promesso di rilanciare l’economia, lottare contro la corruzione e prendere le distanze dalla Russia. Le elezioni in Ungheria Ungheria, chi è Peter Magyar Il matrimonio, poi finito, con Judit Varga L'ascesa politica di Magyar Come Magyar è arrivato al trionfo Le elezioni in Ungheria L’uomo che ha vinto le elezioni in Ungheria e battuto Viktor Orban dopo un lungo dominio di 16 anni si chiama dunque Peter Magyar.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi è Peter Magyar, l'avvocato 44enne che ha vinto le elezioni e messo fine all'era Orban in Ungheria

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