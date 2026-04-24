In Ungheria, si parla di un caso in cui il genero ha ottenuto un ingente guadagno scommettendo contro il leader politico in carica alle prossime elezioni. Secondo le fonti, la scommessa avrebbe portato a una significativa somma di denaro, mentre il leader rimane al centro di questa vicenda. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali e sollevato interrogativi sulle implicazioni legali delle scommesse in ambito politico.

Un celebre proverbio italiano parla di “parenti serpenti”. Se tuo genero scommette contro di te, allora il detto trova conferma anche in Ungheria. Il 12 aprile Viktor Orbán ha perso le elezioni dopo 16 anni di governo e Istvan Tiborcz, il marito della sua prima figlia, ci ha guadagnato molti soldi. L’imprenditore 39enne ha scommesso sulla sconfitta dell’autocrate ungherese ottenendo, come riporta Repubblica, grandi somme di denaro. Una vicenda controversa, resa ancora più particolare dalla fuga di Tiborcz negli Stati Uniti dopo la disfatta del suocero. Un’emigrazione raccontata nel podcast The Rachel Maddow Show dall’omonima giornalista statunitense.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ungheria, scommette sulla sconfitta di Orban alle elezioni: così il genero ha guadagnato una fortuna

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