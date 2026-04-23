Orbàn il genero dell’ex premier scommette sulla sua sconfitta alle elezioni | una vincita fortunata

I dettagli sulle elezioni in Ungheria continuano a emergere e, a quanto pare, il genero dell’ex premier ha scommesso sulla sua sconfitta alle urne. La sua puntata si è rivelata fortunata, considerando l’esito finale del voto. Le discussioni ruotano intorno alle decisioni prese e alle possibili conseguenze per gli schieramenti politici coinvolti. La vicenda ha suscitato attenzione nel panorama politico locale, senza ancora portare a dichiarazioni ufficiali o reazioni da parte delle parti interessate.

I dettagli sulle elezioni in Ungheria continuano ad emergere e, a quanto pare, il genero dell’ex primo ministro avrebbe scommesso sulla sua sconfitta tramite un fondo in parte di sua proprietà È emerso un dettaglio particolare sullasconfitta di Viktor Orbàn in Ungheria, al governo del Paese per 16 anni dopo la sconfitta all’ultima elezione. Un tipo di evento che lascia dietro di sé nuovi interrogativi sull’insuccesso dell’autocrate. Probabilmente, il marito della figlia maggiore dell’ex primo ministro ungherese,Istvan Tiborcz, è stato particolarmente previdente. Infatti, il genero di Orbànha scommesso sulla sua sconfitta ed ha guadagnato una fortuna.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Orbàn, il genero dell’ex premier scommette sulla sua sconfitta alle elezioni: una vincita fortunata Notizie correlate Rubio in Ungheria assicura a Orban l’appoggio di Trump alle elezioni. Il premier: “Tra noi una nuova età dell’oro”Un “San Valentino” a scoppio ritardato ma ugualmente intenso quello tra il segretario di Stato americano, Marco Rubio, e il primo ministro ungherese... Leggi anche: “Elezioni in Ungheria, il tracollo di Orban dopo 16 anni è una vittoria per l’Ue e una sconfitta per Trump e Putin” Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Usa, indagine su Kushner: il genero di Trump fa affari con i sauditi mentre tratta per il governo; COLLOQUI E MINACCE. Domani si torna a Islamabad. Trump: Per l'Iran è l'ultima possibilità; Usa-Iran, giornata chiave per i negoziati. Trump: Oggi accordo in Pakistan; Jared Kushner indagato per affari con l'Arabia Saudita, il genero di Trump accusato di conflitto di interesse. Orbàn, Fico e Babis: nasce un nuovo fronte anti-Ucraina in Europa?Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca starebbero per dare il via a una nuova alleanza contro Kyiv. Un’ulteriore crepa a Bruxelles e un rischio enorme per Zelensky. All’interno dell’Unione europea le ... lettera43.it Orbàn continua a perdere… - facebook.com facebook Oggi la Corte Ue smonta la propaganda di Orbàn e afferma un principio chiarissimo: nessuno Stato membro può usare la legge per discriminare o rendere invisibili le persone sulla base del loro orientamento sessuale o la loro identità di genere. E' una vittoria x.com