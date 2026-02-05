La squadra femminile del Cbf Balducci si prepara a una partita fondamentale. Le ragazze sono determinate a sfruttare il fattore casa per ottenere i punti necessari a evitare la retrocessione. L’allenatore è convinto che il pubblico possa fare la differenza, spingendo le giocatrici a dare il massimo contro Vallefoglia, una squadra difficile da affrontare. I tifosi sperano in una vittoria che possa cambiare il corso della stagione.

"Vallefoglia è una squadra difficile da affrontare, ma giocheremo in casa dove le ragazze daranno tutto per guadagnare quanto serve per la salvezza". Massimiliano Balducci, ad Cbf Balducci Group, sul derby di domenica alle 17 quando a Macerata farà visita la formazione pesarese per un match che ha molta importanza per le locali. La Cbf Balducci è alla ricerca di quei punti per garantirsi la permanenza nel massimo campionato di volley femminile a prescindere dai risultati provenienti dagli altri campi. Mancano quattro turni alla fine della regular season con le maceratesi che giocheranno nel proprio impianto le prossime due gare, rispettivamente domenica con Vallefoglia e alle 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A1 femminile. "Cbf Balducci, il pubblico può dare la spinta per la salvezza»

