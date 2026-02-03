La Alpha General Contractor ha ricevuto un premio importante ai Le Fonti Awards 2025, che si sono svolti il 4 dicembre a Milano, nella sede della Borsa Italiana. Durante la cerimonia, l’azienda è stata riconosciuta come esempio di eccellenza nel settore del Construction Management. La premiazione si è tenuta nel cuore finanziario della città, attirando molti professionisti del settore.

Alpha General Contractor è stata ufficialmente riconosciuta come eccellenza nel settore del Construction Management durante la cerimonia del Gran Gala Le Fonti Awards 2025, svoltasi il 4 dicembre scorso a Milano, presso la storica sede della Borsa Italiana, in Piazza Affari, all’interno del Palazzo Mezzanotte. Il premio, assegnato dal comitato scientifico di Le Fonti, è stato conferito all’azienda per il terzo anno consecutivo, riconoscendo un percorso costante di eccellenza, innovazione e sostenibilità nel settore delle costruzioni. Il riconoscimento non è solo un riconoscimento al successo aziendale, ma un riconoscimento al modello operativo che Alpha General Contractor ha sviluppato negli ultimi anni: un approccio integrato alla gestione del ciclo di vita di un progetto edilizio, che va ben oltre la semplice costruzione, arrivando a ottimizzare tempi, costi e impatto ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Alpha General Contractor premiata ai Le Fonti Awards nel dicembre 2025 per eccellenza costruttiva

Approfondimenti su Le Fonti Awards

