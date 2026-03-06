GLAAD Media Awards 2026 | trionfano Stranger Things e Heated Rivalry Quinta Brunson premiata con il Vanguard Award

Durante la cerimonia dei GLAAD Media Awards 2026 tenutasi a Los Angeles, sono stati premiati “Stranger Things” e “Heated Rivalry” per le loro rappresentazioni, mentre Quinta Brunson ha ricevuto il Vanguard Award. La serata, condotta da Jonathan Bennett, ha riconosciuto le produzioni che hanno evidenziato tematiche LGBTQ+ nel corso dell’ultimo anno, con premi consegnati a diverse categorie.

La notte di Los Angeles si è tinta d’arcobaleno per la 37ª edizione dei GLAAD Media Awards. Condotta da Jonathan Bennett (Mean Girls), la cerimonia ha celebrato le storie che meglio hanno saputo raccontare il mondo LGBTQ+ nell’ultimo anno, distribuendo premi tra conferme storiche e nuove sorprese. Il fenomeno dell’anno è senza dubbio Heated Rivalry (HBO MaxCrave), che si è aggiudicato il premio come Miglior Nuova Serie TV. Sul fronte delle serie consolidate, che hanno concluso il loro percorso quest’anno, i massimi riconoscimenti sono andati a Stranger Things (Netflix) per la categoria Drama e a Palm Royale (Apple TV) per la Comedy. Tra i... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Heated Rivalry: tenete d'occhio questo cottage. perché la villa sul lago di Heated Rivalry fa impazzire tutti

