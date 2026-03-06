GLAAD Media Awards 2026 | trionfano Stranger Things e Heated Rivalry Quinta Brunson premiata con il Vanguard Award

Da universalmovies.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cerimonia dei GLAAD Media Awards 2026 tenutasi a Los Angeles, sono stati premiati “Stranger Things” e “Heated Rivalry” per le loro rappresentazioni, mentre Quinta Brunson ha ricevuto il Vanguard Award. La serata, condotta da Jonathan Bennett, ha riconosciuto le produzioni che hanno evidenziato tematiche LGBTQ+ nel corso dell’ultimo anno, con premi consegnati a diverse categorie.

La notte di Los Angeles si è tinta d’arcobaleno per la 37ª edizione dei GLAAD Media Awards. Condotta da Jonathan Bennett (Mean Girls), la cerimonia ha celebrato le storie che meglio hanno saputo raccontare il mondo LGBTQ+ nell’ultimo anno, distribuendo premi tra conferme storiche e nuove sorprese. Il fenomeno dell’anno è senza dubbio Heated Rivalry (HBO MaxCrave), che si è aggiudicato il premio come Miglior Nuova Serie TV. Sul fronte delle serie consolidate, che hanno concluso il loro percorso quest’anno, i massimi riconoscimenti sono andati a Stranger Things (Netflix) per la categoria Drama e a Palm Royale (Apple TV) per la Comedy. Tra i... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

glaad media awards 2026 trionfano stranger things e heated rivalry quinta brunson premiata con il vanguard award
© Universalmovies.it - GLAAD Media Awards 2026: trionfano “Stranger Things” e “Heated Rivalry”. Quinta Brunson premiata con il Vanguard Award

Heated Rivalry: tenete d'occhio questo cottage. perché la villa sul lago di Heated Rivalry fa impazzire tuttie le vendite del libro di Rachel Reid da cui è stata tratta, in un solo giorno a New York sono impennate online più del 450 per cento, mentre in...

Leggi anche: L'azienda vitivinicola di Mezzomerico premiata con il Wedding Award 2026

Contenuti utili per approfondire Media Awards.

Discussioni sull' argomento Britney Spears in tribunale per un'accusa ancora ignota; Palm Royale cancellata: la serie Apple TV chiude.

media awards glaad media awards 2026GLAAD Media Awards Winners Include ‘Heated Rivalry’, ‘Stranger Things’ & ‘The Traitors’ – Full ListHere are the winners of the 2026 GLAAD Media Awards, recognizing achievements across LGBTQ media during the past year. deadline.com

media awards glaad media awards 2026GLAAD Media Awards 2026 Red Carpet: Rhea Seehorn, Quinta Brunson, Don Lemon & MoreThe 37th GLAAD Media Awards are underway in Los Angeles, celebrating the past year in LGBTQ representation. Hosted by Jonathan Bennett, this year’s awards show takes place Thursday, March 5 at the ... deadline.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.