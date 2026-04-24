Un’auto blu su tre supera i limiti di CO2 fissati per legge | nel 2025 la pubblica amministrazione ha inquinato più dei privati

Nel 2025, le auto di servizio della pubblica amministrazione hanno emesso più CO2 rispetto a quelle del settore privato, con circa un’auto su tre che supera i limiti previsti dalla legge. La transizione verso veicoli elettrici, inizialmente annunciata, ha subito un rallentamento, facendo sì che molte di queste auto continuino a utilizzare motori a combustione. I dati indicano che l’inquinamento delle auto di servizio resta superiore a quello delle auto private.

La transizione delle auto blu verso l’elettrico ha ingranato la retromarcia. Dopo aver toccato il punto più basso nel 2022, le emissioni delle vetture della pubblica amministrazione hanno ripreso a salire, fino a toccare i 124 gkm, un dato sensibilmente più alto della media emissiva delle altre auto che circolano in Italia. A rivelarlo è uno studio commissionato dall’organizzazione Transport&Environment, realizzato da Withub su un database inedito di circa 12.000 immatricolazioni nel periodo 2019-2025. Tutti gli obiettivi mancati sull’elettrico. La legge di bilancio del 2020, approvata dal governo Conte II, prevede che il 50% delle nuove immatricolazioni per le auto della PA sia elettrico, ibrido o a idrogeno.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Auto blu, la pubblica amministrazione dà il cattivo esempio: meno vetture elettriche, più emissioni e norme violate Nuovi autovelox su tre strade: "L’obiettivo è contrastare chi supera i limiti di velocità"Si attende l’ok della Prefettura, poi si passerà alla fase operativa, con la riattivazione degli autovelox in tre strade provinciali del comune di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La PA non rispetta la legge: nel 2025 un’auto blu immatricolata su tre supera i limiti consentiti di CO2; ‘Auto blu’ e inquinanti, nel 2025 solo il 14 per cento delle immatricolate rispetta i Criteri Ambientali Minimi; Auto blu: nel 2025 solo il 14% delle auto immatricolate è conforme alle norme sui Criteri Ambientali Minimi; Auto blu, lo Stato si dimentica la svolta green: un terzo delle automobili supera i limiti di CO?. Le auto blu non sono… verdi: solo il 14% dei veicoli della PA rispetta i criteri ambientaliUn nuovo studio commissionato da T&E fotografa la flotta della Pubblica Amministrazione italiana: nel 2025 un'auto su tre immatricolata supera i limiti massimi consentiti per le emissioni di CO2. Mini ... firstonline.info Auto blu, lo Stato si dimentica la svolta green: un terzo delle automobili supera i limiti di CO?Nel 2025 solo il 14% delle auto della Pa rispetta i limiti ambientali: emissioni in crescita, elettrico in calo e norme spesso disattese. I peggiori: ministeri ed enti territoriali ... corriere.it ++++ Tragedia a Pra', incidente tra un'auto e una moto: morto un quarantenne - facebook.com facebook Impatto tra due auto tra Trinitapoli e San Ferdinando: cinque feriti x.com