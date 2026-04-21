Sono in arrivo nuovi autovelox su tre strade provinciali del comune di Castelfranco Piandiscò. La Prefettura deve ancora dare l’autorizzazione finale, dopodiché si procederà alla riattivazione delle apparecchiature. L’obiettivo principale è monitorare e sanzionare chi supera i limiti di velocità, contribuendo a migliorare la sicurezza stradale nella zona. La decisione segue le procedure previste dalle normative vigenti in materia di controlli sulla circolazione.

Si attende l’ok della Prefettura, poi si passerà alla fase operativa, con la riattivazione degli autovelox in tre strade provinciali del comune di Castelfranco Piandiscò. L’annuncio è arrivato dall’assessore Marco Morbidelli, che ha analizzato i punti salienti del nuovo piano del traffico. L’obiettivo è quello di rafforzare i controlli e contrastare l’eccesso di velocità sulle principali arterie del territorio. Un progetto avviato fin dai primi mesi dall’insediamento della nuova amministrazione e che ora entra nello step decisivo, anche grazie ai passaggi istituzionali necessari. "Si tratta di un lavoro condiviso con l’assessore Calcinai - ha detto Morbidelli - una competenza che stiamo seguendo insieme, perché riguarda sia la pianificazione del traffico sia l’attività di controllo sul territorio".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovi autovelox su tre strade: "L’obiettivo è contrastare chi supera i limiti di velocità"

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