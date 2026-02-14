Il patto per la logistica in Martesana Incontri formativi e preselezioni Opportunità nel settore in crescita

Il patto per la logistica in Martesana ha portato a Pioltello incontri formativi e sessioni di preselezione, con l’obiettivo di aiutare le aziende a trovare nuovi lavoratori. La richiesta di personale nel settore cresce, nonostante le difficoltà di reclutamento. Ieri, si sono svolti gli eventi della seconda fase del progetto, che mira a collegare i giovani alle opportunità di lavoro nel settore in espansione.

Un settore che cresce e mette radici sempre più solide, ma in difficoltà a trovare personale. Ieri, la seconda puntata del Patto per l’occupazione nella Logistica nell’ Adda-Martesana ha fatto tappa a Pioltello. Il primo incontro era stato a Vimodrone la settimana scorsa, il prossimo, terzo e ultimo prima dell’avvio dei corsi di formazione per chi è stato scelto, sarà il 20 febbraio a Liscate. L’iniziativa firmata da Città Metropolitana finanziata dalla Regione ha l’obiettivo di far incontrare domanda e offerta. I candidati parteciperanno a lezioni per rimediare a una lacuna di competenze sempre più forte con la digitalizzazione e la rivoluzione tecnologica che avanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il territorio dell’Adda Martesana si conferma come polo logistico di rilievo.

Venerdì scorso siamo stati a Vimodrone per il primo incontro di presentazione e preselezione dei percorsi formativi del Patto territoriale per le competenze e l’occupazione Logistica Adda Martesana. Un momento importante, che ha segnato l’avvio concreto di facebook