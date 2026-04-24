Una vita per il ciclismo sabato l’addio a Giovanni Merelli

Sabato si terrà l’ultimo saluto a Giovanni Merelli, una delle figure più conosciute del ciclismo locale. È scomparso giovedì all’età di 84 anni. Merelli aveva dedicato gran parte della sua vita a questo sport, diventando un punto di riferimento nella Valle Seriana. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e appassionati, che ricordano il suo contributo e la passione per il ciclismo.

IL LUTTO. È morto giovedì all’età di 84 anni una delle figure storiche del ciclismo in Valle Seriana. Insieme alla famiglia Merelli anche il ciclismo bergamasco perde – con la dipartita di Giovanni, che si è spento giovedì a 84 anni – uno dei suoi più preziosi punti di riferimento. Dirigente della vecchia guardia ha alternato il lavoro nella falegnameria di famiglia all’Unione ciclistica San Marco Vertova. Passione condivisa dal fratello Pietro, per anni presidente del team e il cui ricordo è tuttora vivissimo. La falegnameria in cui erano attivi da vecchia data è stata una sorta di segreteria dell’Uc San Marco, che vide gli albori nel lontano 1965.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Una vita per il ciclismo, sabato l’addio a Giovanni Merelli Notizie correlate Leggi anche: Addio a Biagio De Giovanni, filosofo protagonista della vita culturale e politica italiana Una vita per il ciclismo. Fanini “Stella d’Oro“. E’ il primo a riceverlaPer la prima volta nella storia ad un lucchese, in ogni disciplina, è stato riconosciuto il massimo riconoscimento dello sport italiano: la Stella...