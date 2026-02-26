rapinato un tassista minacciato da un cliente con un fucile da soft air giovane in manette

Ha caricato nei pressi della stazione storica di Reggio un giovane marocchino di 26 anni, che chiedeva di essere accompagnato nei pressi di un casolare abbandonato, indicando la zona della Strada Provinciale Sud, alla periferia di Novellara. Ma il tassista 40enne, residente in città, non immaginava di doversi trovare di fronte a una rapina con tanto di fucile usato come minaccia. È accaduto martedì pomeriggio, quando il nordafricano, residente a Correggio, ha chiesto di usufruire della corsa verso la Bassa. Il tassista ha condotto il cliente fino al casolare indicato: l’uomo è sceso dalla vettura salvo tornare pochi istanti dopo, ma imbracciando un grosso fucile, un soft air modello MX 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

