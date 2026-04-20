Vincita da 100 mila euro in provincia | sbancato il 10eLotto

Venerdì 17 aprile 2026, un giocatore ha vinto 100.000 euro al 10eLotto in provincia di Pordenone. La vincita è avvenuta a Spilimbergo, grazie a una giocata di 3 euro realizzata in un esercizio commerciale di via. La combinazione vincente è stata un “8” Doppio Oro. La notizia è stata riportata da Agipronews.

Esulta il Friuli-Venezia Giulia grazie al 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di venerdì 17 aprile 2026 è stata realizzata una vincita da 100mila euro a Spilimbergo, in provincia di Pordenone, grazie ad un “8” Doppio Oro e una giocata da 3 euro effettuata presso l’esercizio in Via.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: La fortuna torna a baciare l'Agrigentino: centrata una vincita da 20 mila euro al 10eLotto Leggi anche: La Dea Bendata bacia il Sannio: vincita da 100.000 euro al 10eLotto ogni 5 minuti Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il torinese Michele saluta L’Eredità: eliminato dopo la vincita da 100mila euro; Affari tuoi 2025/26 - Affari tuoi: Jovanotti e Morandi vincono 100mila euro, l’intero montepremi in beneficenza - Video; La Ruota della Fortuna, chi ha vinto il Jackpot il 16 aprile; Gioca pochi euro, ne vince 12mila a Milano: la Lombardia tra le regioni più fortunate. Sisal: vincita Eurojackpot da oltre €185 mila a Bari e due 5 online al SuperEnalottoSisal: vincita Eurojackpot da oltre €185 mila a Bari e due 5 online al SuperEnalotto, il jackpot sale a €134,6 milioni L’estrazione di venerdì 13 marzo porta fortuna all’Italia grazie ai giochi ... affaritaliani.it Lotto e 10eLotto, Puglia fortunata: doppia vincita per quasi 100mila euroLotto e 10eLotto, Puglia fortunata: doppia vincita per quasi 100mila euro. A Taranto un colpo da 52mila euro e a Brindisi un gruppo di fortunati porta a casa 44 mila euro. Ecco dove Lotto, a Taranto ... quotidianodipuglia.it Azzeccare la sestina assicura una vincita da 151 milioni e 700mila euro, la più alta al mondo per un gioco a premi. Segui, a partire dalle 20 la diretta dell’estrazione - facebook.com facebook