Una pioggia di medaglie Lerici Sport che forza!

Nel campionato di nuoto artistico Propaganda, disputato nella piscina ’Mameli’ a Genova Voltri sotto l’organizzazione della Federnuoto, il Lerici Sport ha conquistato numerose medaglie nelle categorie Esordienti C, B e A. La competizione ha visto la partecipazione di diverse squadre e atleti, con il team locale che ha ottenuto risultati significativi. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha coinvolto numerosi giovani atleti delle società sportive regionali.

Pioggia di medaglie per il Lerici Sport nel campionato di nuoto artistico Propaganda per le categorie Esordienti C, B e A che si è disputato nella piscina ’Mameli’ di Genova Voltri con la regia della Federnuoto. Nella categoria Esordienti C, secondo posto nel solo per Gaia D’Esposito, che ha conquistato l’argento anche in duo con Giulia d’Amico; entrambe si sono posizionate quarte, insieme a Sofia Blasi Vozza in trio. Negli Esordienti B, seconda Nina Bonanini in solo, che si conferma nella seconda piazza con Agnese di gregorio nel duo. Nelle Esordienti A, decime Azzurra Bellotto e Aurora Maria Folegnani nel duo, undicesime Emma Gaggelli e...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una pioggia di medaglie. Lerici Sport, che forza! Notizie correlate Una pioggia di medaglie: un inizio di 2026 da incorniciare per il Centro Karate Rimini-CerviaIl 2026 si è aperto sotto il segno dei successi per gli atleti del Centro Karate Rimini-Cervia, protagonisti di un avvio di stagione ricco di... Leggi anche: Pioggia di medaglie a Manfredonia Altri aggiornamenti Temi più discussi: Una pioggia di medaglie. Lerici Sport, che forza!; Alla grande le ragazze del Lerici Sport al Propaganda di Voltri; Karate, festa dell’Amicizia. Borgata Lerici da applausi. Una pioggia di medaglie. Lerici Sport, che forza!Arrivano ottimi risultati dal campionato di nuoto artistico Propaganda. Le giovani in gara nella categoria Esordienti si sono brillantemente distinte. . lanazione.it Nuoto – Lerici Sport alla grande a VoltriVoltri – Pioggia di medaglie, raccolta dalla sezione di nuoto sincronizzato del Lerici Sport, al Campionato Regionale Propaganda (di Voltri-Ge) valido per le categorie Esordienti C, B e A. Fra gli Eso ... ligurianotizie.it Lerici Sport - facebook.com facebook Pegli e Ardita chiudono il Girone Titolo, colpo salvezza per Lerici x.com