Pioggia di medaglie a Manfredonia

A Manfredonia si sono svolti diversi eventi sportivi che hanno portato a numerose premiazioni. Sul tatami locale, atleti provenienti dalle zone di Peschici e Rodi hanno conquistato medaglie in varie categorie. La manifestazione ha coinvolto diverse discipline e ha attirato un pubblico interessato alle competizioni sportive della regione. Gli atleti sono saliti sul podio per ricevere riconoscimenti ufficiali, con premiazioni che hanno concluso l’evento.

Il tatami di Manfredonia ha visto trionfare l'asse Peschici-Rodi. Una spedizione congiunta d'eccellenza, guidata dal Maestro Luigi Tavaglione (Palestra DO Peschici) e dal Maestro Vincenzo Vescera (Adlim Sport Rodi), ha letteralmente conquistato il podio della tappa interregionale portando a casa risultati straordinari con 9 atleti. Complimenti a tutti i ragazzi per l'ottima prestazione tecnica e per aver tenuto alti i colori delle rispettive scuole. .🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Pioggia di medaglie a Manfredonia Taekwondo, Bulgaria Open: pioggia di medaglie per l’ItaliaSi chiude con un bilancio estremamente positivo la trasferta italiana al Bulgaria Open 2026, nel torneo G2 tra i più competitivi del calendario... Leggi anche: Atletica Virtus in evidenza. Pioggia di titoli e medaglie