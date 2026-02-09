Una pioggia di medaglie | un inizio di 2026 da incorniciare per il Centro Karate Rimini-Cervia

Il 2026 inizia con il botto per gli atleti del Centro Karate Rimini-Cervia. Nei primi mesi dell’anno, hanno conquistato molte medaglie in competizioni sia in Italia che all’estero. Un successo che fa ben sperare per il resto della stagione e che mette in mostra il livello di questa squadra.

Il 2026 si è aperto sotto il segno dei successi per gli atleti del Centro Karate Rimini-Cervia, protagonisti di un avvio di stagione ricco di risultati prestigiosi nelle principali competizioni del panorama nazionale e internazionale. La società romagnola ha infatti brillato agli Open di San.

