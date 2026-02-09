Una pioggia di medaglie | un inizio di 2026 da incorniciare per il Centro Karate Rimini-Cervia

Da ravennatoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2026 inizia con il botto per gli atleti del Centro Karate Rimini-Cervia. Nei primi mesi dell’anno, hanno conquistato molte medaglie in competizioni sia in Italia che all’estero. Un successo che fa ben sperare per il resto della stagione e che mette in mostra il livello di questa squadra.

Il 2026 si è aperto sotto il segno dei successi per gli atleti del Centro Karate Rimini-Cervia, protagonisti di un avvio di stagione ricco di risultati prestigiosi nelle principali competizioni del panorama nazionale e internazionale. La società romagnola ha infatti brillato agli Open di San.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Centro Karate Rimini Cervia

Pioggia di medaglie per la Seishinkan al Campionato di karate del Centro-Sud

La Seishinkan ha partecipato al Campionato di karate del Centro-Sud a Campobasso, organizzato dalla FEDIKA.

Pioggia di medaglie per l’Accademia Karate

L’Accademia Karate ha concluso il 2025 con un risultato significativo al Trofeo Toscana Giovanissimi di Empoli.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Centro Karate Rimini Cervia

Argomenti discussi: Olimpiadi: Goggia sul podio, pioggia di medaglie per l’Italia; Pioggia di medaglie per l’A.S.D. Sensazione di Movimento; Pioggia di medaglie e vittorie per la Hollywood Star Dance Mesagne; Pioggia di medaglie sulle ticinesi alla Wintercup.

una pioggia di medagliePioggia di medaglie per il Taekwondo Old School Senise al Campionato Regionale di FormeGrande successo per il Taekwondo Old School Senise, protagonista assoluto al Campionato Regionale di Forme svoltosi ieri, 8 febbraio 2026, a Rionero in Vulture. La società senisese ha fatto registrare ... lasiritide.it

Italia da sogno: pioggia di medaglie tra sci, snowboard, biathlon e speed skatingDopo il bronzo di Sofia Goggia nella discesa libera, Dalmasso conquista il terzo posto nello snowboard, mentre la staffetta mista di biathlon regala un prezioso argento. Infine il bronzo di Riccardo L ... latinaoggi.eu

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.