Margot Robbie | Mi sono accorta di avere una relazione tossica con certi libri

Abituati a vederla come icona irraggiungibile, Margot Robbie sorprende mostrando un lato decisamente umano: una relazione complicata, irresistibile e un po' dannosa con i libri. Margot Robbie confessa una dipendenza sorprendentemente comune: i romanzi romantasy. Tra notti passate a leggere fino all'alba e la promozione di Cime tempestose di Emerald Fennell, l'attrice riflette sul fascino del gotico e su un cinema sempre più emotivo. Notti insonni e pagine divorate: il romantasy come piacere proibito Nel raccontarsi su CBR, Margot Robbie ha messo da parte l'aura da star globale per parlare di qualcosa di estremamente quotidiano: la difficoltà di chiudere un libro e andare a dormire. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Margot Robbie: "Un collega mi ha regalato un libro dicendo di mangiare meno"La famosa attrice Margot Robbie ha raccontato un episodio curioso sul set di un suo film.

