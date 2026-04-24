Una multinazionale tascabile Medica vola da Medolla a Minneapolis
Il Gruppo Medica SpA ha comunicato l’avvio della produzione di membrane capillari per il trattamento dell’acqua presso lo stabilimento di Medolla, mentre nello stesso periodo ha annunciato l’attivazione di una nuova linea dedicata al trattamento del sangue nello stabilimento di Minneapolis, negli Stati Uniti. Questa operazione fa parte di un'espansione internazionale che coinvolge anche la creazione di una filiale tascabile della multinazionale.
Il Gruppo Medica SpA annuncia, dopo avere avviato a fine 2025 la linea di estrusione di membrane capillari per il trattamento dell’acqua, anche l’avvio della linea per il trattamento del sangue nello stabilimento di Medica USA a Minneapolis. Il completamento dell’avvio dell’attività produttiva.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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Si parla di: Una multinazionale tascabile, Medica vola da Medolla a Minneapolis; Medica SpA avvia la produzione USA nell’area di Minneapolis.