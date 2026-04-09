Gli antieroi protagonisti di una famosa serie televisiva e fumettistica tornano in una versione tascabile. Questa nuova edizione permette di portare facilmente con sé le avventure dei personaggi, già noti al pubblico. La pubblicazione si rivolge a chi desidera leggere le storie ovunque si trovi, senza rinunciare ai dettagli delle vicende. La versione cartacea si aggiunge alle precedenti edizioni, ampliando le possibilità di accesso alla serie.

Gli antieroi più amati del mondo fumettistico e televisivo, secondi solo a The Punisher, ritornano in un nuovo formato cartaceo, perfette per portarle da tutte le parti. In occasione dell’uscita della quinta e ultima stagione di The Boys su Prime Video, Panini Comics porta in libreria, fumetteria e su Panini.it la saga a fumetti firmata da Garth Ennis e Darick Robertsonper la prima volta in formato pocket: una collana in sette volumi perfetta per (ri)scoprire una delle serie più irriverenti e iconiche degli ultimi anni. In un mondo in cui ci sono supereroi che solcano i cieli o si aggirano nella notte, qualcuno deve assicurarsi che non alzino troppo la cresta. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - The Boys ritorna in una nuova edizione tutta tascabile

Un brindisi lungo tutta Italia: 38 vignaioli per la nuova edizione di Cantine in CittàSabato 28 febbraio torna alle Artificerie Almagià la manifestazione “Cantine in Città”.

Un classico d’infanzia ritorna con una nuova sagaUn classico dell’infanzia di tutti coloro che sono nati alla fine degli anni 90 e inizi del 2000, sta tornando in una versione tutta nuova.

The Boys: Season 5 (2026) | Teaser Trailer | Prime Video

Argomenti più discussi: The Boys Stagione 5: le prime recensioni parlano di un finale esplosivo; The Boys, arriva lo spin-off Vought Rising che svela le origini di Soldatino, Jensen Ackles: Sarà diverso; Tutto quello che dovete ricordare prima di The Boys 5; The Boys, a Roma la premiere mondiale della quinta e ultima stagione: l’intervista al cast.

È arrivato il momento: l’ultima stagione di The Boys debutta oggi su Prime Video. Noi abbiamo visto in anteprima i primi episodi, per avere un assaggio dello scontro finale tra Patriota e i ragazzi di Billy Butcher. Come raccontiamo nella nostra recensione, - facebook.com facebook

I primi due episodi della quinta e ultima stagione di The Boys sono ufficialmente disponibili su Prime Video. x.com