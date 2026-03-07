Fenomeno Brembo la multinazionale tascabile da tenerci cara in questa Italia patriottica

La Brembo, multinazionale italiana specializzata in componenti per il settore automobilistico, è tra le aziende più riconoscibili tra le imprese di piccole dimensioni nel paese. Fondata dalla famiglia Bombassei, questa azienda si distingue per la sua presenza internazionale e la crescita nel tempo. Il giornalista Paolo Bricco sta per pubblicare un libro dedicato alla storia e alle vicende di questa realtà industriale.

La crescita italiana viene sempre vista al rialzo. È ora di cambiare metodo. Parla Innocenzo Cipolletta Tra le multinazionali tascabili la Brembo della famiglia Bombassei è tra le più conosciute. E il libro in uscita del giornalista Paolo Bricco ("Brembo. La velocità dei freni") potrà contribuire a farla diventare un caso di studio destinato forse a travalicare la stessa realtà italiana. La storia del gruppo bergamasco riassume molti dei caratteri tipici del successo di un certo tipo di azienda familiare: la dimensione umana, la specializzazione produttiva, le virtù del capitano d'industria, l'internazionalizzazione spinta. In una gerarchia...