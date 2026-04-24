Paul Seixas ha attirato l’attenzione nel mondo del ciclismo dopo aver vinto la Freccia Vallone e la classifica generale del Giro dei Paesi Baschi, entrambi a 19 anni. La sua performance ha suscitato commenti sulla possibile minaccia che rappresenta per altri corridori e squadre di alto livello. Seixas si è messo in evidenza come un giovane talento che può ambire a grandi traguardi nel panorama professionistico.

Paul Seixas sta dimostrando tutta la sua forza ed è letteralmente esploso a 19 anni, vincendo di forza la Freccia Vallone e la classifica generale del Giro dei Paesi Baschi ad appena 19 anni. Due affermazioni di livello World Tour per il formidabile francese, che sembra destinato ad avere un grande futuro, tanto che molti addetti ai lavori pensano si possa trattare del nuovo Tadej Pogacar. L’alfiere della Decathlon CMA CGM Team è ormai una splendida realtà e si candida a un ruolo da protagonista anche alla Liegi-Bastogne-Liegi, quarta Classica Monumento che andrà in scena domenica 26 aprile e dove il grande favorito della vigilia sarà proprio lo sloveno, desideroso di confermarsi alla Doyenne e di conquistare la terza Monumento della stagione dopo aver già dettato legge alla Milano-Sanremo e al Giro delle Fiandre.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - “Una minaccia reale”: Paul Seixas spaventa Pogacar e la UAE? “Può diventare un grande campione”

Notizie correlate

Fondriest: “Paul Seixas un fenomeno vero. Ma andare alla UAE con Pogacar farà il male del ciclismo”Dall'amarcord del '93 alla crisi dei materiali, Maurizio Fondriest promuove a Fanpage il vivaio italiano (Dati, Iacomoni, Garibbo, Pellizzari) ma...

Paul Seixas, 19 anni, è già una minaccia per i grandi del calcio: la sua sfida parte 2026Un talento estremamente precoce entra nel professionismo con la convinzione di potersi confrontare fin da subito con i migliori.

Altri aggiornamenti

Si parla di: Seixas alla Freccia Vallone è l'uomo da battere: senza Pogacar ed Evenepoel si rischia un campionato francese.

Paul Seixas, chi è il nuovo fenomeno del ciclismo: a 19 anni può già battere Pogacar al Tour? Per lui si muove anche MacronA soli 19 anni, è diventato il più giovane vincitore della Freccia Vallone. Dopo 40 anni di scarsissime gioie, la Francia ha trovato il campione che aspettava: e al Tour può essere sfida a Pogacar e V ... corriere.it

SEIXAS. «L'ANNO SCORSO GUARDAVO LA FRECCIA IN TV, ORA INVECE...»Paul Seixas da impazzire. A 19 anni, al debutto, domina la Freccia Vallone alla maniera dei grandi. Per il francese della Decathlon è la settima vittoria da professionista (tutte nel 2026) in 14 giorn ... tuttobiciweb.it