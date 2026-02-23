Paul Seixas 19 anni è già una minaccia per i grandi del calcio | la sua sfida parte 2026

Paul Seixas, 19 anni, ha deciso di entrare nel calcio professionistico perché vuole sfidare i campioni già in questa fase della carriera. La sua scelta nasce dalla volontà di dimostrare il suo valore e di confrontarsi con i più forti del settore. Il giovane attaccante si è già allenato con la prima squadra di una squadra di vertice, mostrando grande determinazione. La sua avventura nel calcio di alto livello sta per partire.

Un talento estremamente precoce entra nel professionismo con la convinzione di potersi confrontare fin da subito con i migliori. A 19 anni, il corridore transalpino della Decathlon CMA CGM Team porta in dote una maturità sportiva evidente che gli consente di affrontare con efficacia le grandi prove del panorama internazionale, alimentando l’interesse degli addetti ai lavori per un futuro di rilievo nel ciclismo di alto livello. Alla prima uscita ufficiale, arriva la vittoria tra professionisti in uno sprint decisivo contro Juan Ayuso, all’esito della seconda tappa della Volta ao Algarve, in salita sulla cima della Fóia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Volta ao Algarve, Paul Seixas beffa Juan Ayuso e trionfa nella seconda tappaNella seconda tappa della Volta ao Algarve 2026, Paul Seixas ha vinto la gara dopo aver superato Juan Ayuso e João Almeida nella volata finale.

Paul Seixas da record, ha battuto anche… Tadej PogacarCon 19 anni, 4 mesi e 25 giorni, Seixas diventa il più giovane corridore a vincere una tappa al Tour de l’Algarve ... sportal.it

SEIXAS, OTTIMO INIZIO. ORA LO ATTENDONO STRADE BIANCHE, ITZULIA COUNTRY E LE ARDENNELa nazionale etiope al Tour du Rwanda ha un selezionatore di appena 22 anni, che nel 2025 era a Kigali in veste di corridore. Si chiama Kiya Rogora, ha gareggiato anche in Toscana, alla Maltinti ... tuttobiciweb.it

Volta ao Algarve 2026, Paul Seixas alla fine è secondo e un po’ deluso: “Avevo due obiettivi e li ho mancati entrambi” x.com

La classifica della cronometro (19,5 km) della 3ª tappa della Volta ao Algarve premia ancora Filippo Ganna: 30ª vittoria in carriera nelle prove contro il tempo su 37 successi totali. Juan Ayuso resta leader della generale con 7” di vantaggio su Paul Seixas, men - facebook.com facebook