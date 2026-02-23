Paul Seixas 19 anni è già una minaccia per i grandi del calcio | la sua sfida parte 2026

Paul Seixas, 19 anni, ha deciso di entrare nel calcio professionistico perché vuole sfidare i campioni già in questa fase della carriera. La sua scelta nasce dalla volontà di dimostrare il suo valore e di confrontarsi con i più forti del settore. Il giovane attaccante si è già allenato con la prima squadra di una squadra di vertice, mostrando grande determinazione. La sua avventura nel calcio di alto livello sta per partire.

Un talento estremamente precoce entra nel professionismo con la convinzione di potersi confrontare fin da subito con i migliori. A 19 anni, il corridore transalpino della Decathlon CMA CGM Team porta in dote una maturità sportiva evidente che gli consente di affrontare con efficacia le grandi prove del panorama internazionale, alimentando l’interesse degli addetti ai lavori per un futuro di rilievo nel ciclismo di alto livello. Alla prima uscita ufficiale, arriva la vittoria tra professionisti in uno sprint decisivo contro Juan Ayuso, all’esito della seconda tappa della Volta ao Algarve, in salita sulla cima della Fóia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Paul Seixas sorprende Juan Ayuso e vince la seconda tappa della Volta ao AlgarvePaul Seixas ha vinto la seconda tappa della Volta ao Algarve 2026, sorprendendo Juan Ayuso.

Volta ao Algarve, Paul Seixas beffa Juan Ayuso e trionfa nella seconda tappaNella seconda tappa della Volta ao Algarve 2026, Paul Seixas ha vinto la gara dopo aver superato Juan Ayuso e João Almeida nella volata finale.

Argomenti discussi: Volta ao Algarve 2026, Paul Seixas ha ottenuto la sua prima vittoria da pro' dove l'aveva fatto anche Tadej Poga?ar, anticipandolo però di un anno; Colpaccio di Seixas a Foia! Ko Ayuso, Almeida e Onley: rivivi il finale; SEIXAS. IL CICLISMO E' STATO UNA LIBERAZIONE. E VINCERE QUI IN PORTOGALLO...; Volta ao Algarve 2026, Paul Seixas conquista la prima tappa di montagna.

