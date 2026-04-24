Una denuncia a Nardò | la polizia cercava armi ma spunta deposito di anabolizzanti
Durante un controllo a Nardò, finalizzato alla ricerca di armi, le forze dell’ordine hanno scoperto un deposito di sostanze anabolizzanti. Inizialmente si era pensato di intervenire su un possibile traffico di armi, ma l’attività si è evoluta in un’indagine sul mercato illegale di sostanze dopanti. L’operazione ha portato al sequestro di diversi prodotti e alla denuncia di una persona coinvolta.
NARDÒ – Un controllo mirato alla ricerca di armi si è trasformato in un’operazione contro il mercato illegale delle sostanze dopanti. Gli agenti del commissariato di Nardò, guidati dal dirigente Valerio Tornese, hanno denunciato a piede libero un uomo di 39 anni, residente nella cittadina.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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