Una denuncia a Nardò | la polizia cercava armi ma spunta deposito di anabolizzanti

Durante un controllo a Nardò, finalizzato alla ricerca di armi, le forze dell’ordine hanno scoperto un deposito di sostanze anabolizzanti. Inizialmente si era pensato di intervenire su un possibile traffico di armi, ma l’attività si è evoluta in un’indagine sul mercato illegale di sostanze dopanti. L’operazione ha portato al sequestro di diversi prodotti e alla denuncia di una persona coinvolta.