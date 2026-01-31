Caso Epstein Trump citato 3.200 volte e spunta la denuncia di stupro su una 13enne
Nei nuovi documenti sul caso Epstein, Donald Trump viene citato più di 3.200 volte. Si parla di abusi su minorenni e di una denuncia di stupro su una 13enne. La vicenda torna sotto i riflettori, con nuovi dettagli che potrebbero riaccendere le polemiche.
Nei nuovi file relativi al caso Epstein, il presidente statunitense Donald Trump è citato 3.200 volte per abusi su minorenni. Una testimonianza sembra rispecchiare l'accusa di stupro pubblicata da un'anonima nel 2016.🔗 Leggi su Fanpage.it
Epstein Files, Trump citato 3.200 volte. Le "malattie veneree" di Bill Gates e la mail di Musk: "Quand'è la tua festa più selvaggia?"
Epstein files, Trump citato 3200 volte e Gates ‘malato’: pubblicate 3milioni di pagine e 180mila foto
Caso Jeffrey Epstein: Trump habría volado ocho veces en el jet privado del difunto criminal sexual
Argomenti discussi: Caso Epstein, pubblicate altre 3 milioni di pagine: Non abbiamo protetto Trump; Caso Epstein, Trump è stato citato 3.200 volte nei file; Epstein, le accuse a Trump: Sesso con minorenni, metteva le ragazze all’asta; Le accuse a Trump negli Epstein Files: Sesso con minorenni, le metteva all'asta. Ma gli investigatori: Nessun riscontro.
Caso Epstein, i nuovi file: 3.200 riferimenti a Trump e la malattia venerea di Bill Gates dopo un “incontro con ragazze russe” Pubblicati oltre tre milioni di pagine con circa duemila video e 180mila immagini sulla rete di abusi del finanziere morto suicida in carc - facebook.com facebook
BREAKING Il Dipartimento di Giustizia USA ha rilasciato un vasto nuovo corpus sul caso Epstein: +3 mln pagine, +2.000 video e ~180.000 immagini, ora sono pubblici #EpsteinFiles Documenti menzionano Trump, accuse di violenza e corrispondenz x.com
