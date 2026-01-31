Caso Epstein Trump citato 3.200 volte e spunta la denuncia di stupro su una 13enne

Da fanpage.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei nuovi documenti sul caso Epstein, Donald Trump viene citato più di 3.200 volte. Si parla di abusi su minorenni e di una denuncia di stupro su una 13enne. La vicenda torna sotto i riflettori, con nuovi dettagli che potrebbero riaccendere le polemiche.

Nei nuovi file relativi al caso Epstein, il presidente statunitense Donald Trump è citato 3.200 volte per abusi su minorenni. Una testimonianza sembra rispecchiare l'accusa di stupro pubblicata da un'anonima nel 2016.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Epstein Caso

Epstein Files, Trump citato 3.200 volte. Le "malattie veneree" di Bill Gates e la mail di Musk: "Quand'è la tua festa più selvaggia?"

Nuovi dettagli emergono sui rapporti di Jeffrey Epstein.

Epstein files, Trump citato 3200 volte e Gates ‘malato’: pubblicate 3milioni di pagine e 180mila foto

Il governo ha pubblicato tre milioni di pagine e 180mila foto legate al caso Epstein.

Caso Jeffrey Epstein: Trump habría volado ocho veces en el jet privado del difunto criminal sexual

Video Caso Jeffrey Epstein: Trump habría volado ocho veces en el jet privado del difunto criminal sexual

Ultime notizie su Epstein Caso

Argomenti discussi: Caso Epstein, pubblicate altre 3 milioni di pagine: Non abbiamo protetto Trump; Caso Epstein, Trump è stato citato 3.200 volte nei file; Epstein, le accuse a Trump: Sesso con minorenni, metteva le ragazze all’asta; Le accuse a Trump negli Epstein Files: Sesso con minorenni, le metteva all'asta. Ma gli investigatori: Nessun riscontro.

Caso Epstein, Trump citato 3.200 volte e spunta la denuncia di stupro su una 13enne
Nei nuovi file relativi al caso Epstein, il presidente statunitense Donald Trump è citato 3.200 volte per abusi su minorenni. Una testimonianza sembra rispecchiare l'accusa di stupro pubblicata da un'anonima nel 2016.

Caso Epstein, Trump citato 3.200 volte nei file
Il Dipartimento di Giustizia pubblica milioni di nuovi documenti. Le vittime: Noi esposte, coperti i nomi di chi ci ha abusato

