A Partanna Mondello, nella borgata palermitana, si terrà la 59esima rappresentazione della Passione di Gesù Cristo, organizzata dal gruppo artistico Giovanni Paolo II della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli. L'evento, previsto anche quest’anno, coinvolge attori e volontari locali che mettono in scena la sacra rappresentazione tradizionale. La messa in scena si svolgerà secondo il calendario previsto e prevede diverse fasi della narrazione religiosa.

Anche quest'anno, il gruppo artistico Giovanni Paolo II della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli di Partanna Mondello metterà in scena, nella borgata palermitana, la sacra rappresentazione della Passione di Gesù Cristo, giunta alla sua 59esima edizione.La Passione di Gesù Cristo di Partanna Mondello, curata dall'Associazione presieduta da Giuseppe Gottuso, è un evento religioso e culturale di grande rilevanza in Sicilia, messo in campo con tanto spirito di sacrificio e abnegazione da parte di tutti i componenti che, da sempre, contraddistingue l'evento negli anni. Si tratta di una rappresentazione che ripropone le ultime ore della vita di Gesù Cristo, con un focus particolare sulle emozioni e le sofferenze che ha vissuto durante il suo cammino verso la crocifissione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - La Passione di Cristo: a Partanna Mondello si rinnova l'appuntamento con la sacra rappresentazione

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