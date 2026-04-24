A Lavino di Mezzo, vicino a Bologna, si trova il ristorante ’Maestrale Braceria di Pesce’. Il locale si distingue per il fatto che i clienti possono decidere liberamente cosa ordinare, senza restrizioni di menu o proposte predefinite. La sua offerta si avvicina a quella di alcuni locali di tendenza di Barcellona, dove la scelta è lasciata completamente alla clientela.

A Lavino di Mezzo, alle porte di Bologna, il ristorante ’Maestrale Braceria di Pesce’ offre una possibilità simile a quella di certi locali di tendenza a Barcellona. Chi lo desidera può scegliere il pescato direttamente dal banco e farlo cucinare al momento. Subito l’esperienza prende forma, in un dialogo immediato tra cliente e cucina, guidato dallo chef Samuele Perfetti, che lavora la materia prima con attenzione e misura. Il percorso, voluto da Perfetti ed Emanuele Mansuelli, parte dalla vista e continua nel piatto. Il pesce segue stagioni e disponibilità reali, e viene trattato con interventi essenziali: brace, forno o frittura, a seconda del taglio e della tipologia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Una ’braceria’ dove la scelta è sovrana

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