Ad Amsterdam, al ventitreesimo piano dell’Hotel Okura, si trova il ristorante Ciel Bleu, specializzato in alta cucina internazionale e contemporanea. Dal 2007, il locale riceve regolarmente il riconoscimento della Guida Michelin. Il servizio in sala rappresenta una parte fondamentale dell’esperienza offerta ai clienti.

Amsterdam. Al ventitreesimo piano dell’Hotel Okura ha sede il Ciel Bleu, ristorante di alta cucina internazionale e contemporanea che dal 2007 presidia con costanza la Guida Michelin. A raccontarsi oggi è Jasper Jongenjans, giovane olandese classe 1999. Formatosi con un percorso alberghiero, da cinque anni è cameriere nella brigata del locale. Si definisce Kastelein, letteralmente “oste”: una scelta terminologica che racchiude una missione precisa, ovvero dimostrare che la buona ospitalità è un amalgama di talento naturale e disciplina. «Mi sono innamorato di questo mestiere sin dal primo giorno». Tra queste mura, però, la passione da sola non basta e serve metodo per garantire standard impeccabili. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Viaggio ad Amsterdam, dove il servizio in sala è una scelta di vita

La verità nascosta di Veronica Maya: un viaggio tra vita, scelta e pericoli in un paese dove l’aborto è vietatoVeronica Maya, attrice e attivista brasiliana, ha raccontato in un’intervista rilasciata a un’emittente nazionale di aver rischiato la vita a causa...

Leggi anche: Paura ad Amsterdam, scoppia ordigno davanti ad una scuola ebraica

Itinerario ad Amsterdam di 3 giorni

Argomenti più discussi: Kastelein, l’oste oltre il confine Viaggio ad Amsterdam, dove il servizio in sala è una scelta di vita; Ciliegi in fiore: le mete più spettacolari da visitare questa primavera; L’Amsterdam delle brasserie apre le porte alla cucina d’autore di Ottolenghi; Ecco i vincitori del World Press Photo 2026: scopri le foto spettacolari.

Amsterdam in 3 giorni: un viaggio nella capitale d’OlandaCi sono città che semplicemente si visitano, e città, invece, che si vivono. Una di queste è sicuramente Amsterdam, capitale . Una di quelle città in grado di regalare emozioni a dir poco uniche, dove ... siviaggia.it

Buongiorno a tutti! Vi chiedo un consiglio di viaggio Siamo sempre stati due viaggiatori “zaino in spalla”, un po’ randagi e sempre in movimento. Da poco però è arrivato un meraviglioso bimbo, e con lui abbiamo già fatto il primo test: Islanda a 6 mesi… s - facebook.com facebook

Un viaggio epico a bordo della Amerigo Vespucci tra tradizione, scoperta e orgoglio italiano Dal #17aprile tutta la serie disponibile su #RaiPlay e in prima serata su #Rai3: “Vespucci, il viaggio più lungo” #vespucci #Rai3 x.com