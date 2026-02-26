Il presidente federale Gabriele Gravina si è incontrato ieri con i rappresentanti dell’ Aia per parlare delle sue idee per la riforma del sistema arbitrale. Gravina non vuole perdere tempo e pretende che tutto venga fatto per partire con la prossima stagione. Per l’Associazione degli arbitri erano presenti il vicepresidente Francesco Massini e il designatore Can Gianluca Rocchi. Leggi anche: Il Var a chiamata, il calcio impari dagli altri sport: la soluzione sarebbe così semplice, eppure. Nella riunione di ieri Gravina ha ribadito con fermezza i punti su cui non intende trascendere: la creazione di una società di diritto privato, partecipata al 100% dalla Federazione, completamente autonoma e destinata al professionismo degli arbitri di Serie A e B. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Gravina vuole a ogni costo separare gli arbitri da ogni possibile valutazione politica (Gazzetta)

Gravina capitale della Cultura, anche Basilicata e Calabria spingono la finalista pugliese: UnitiLa città murgiana attende fiduciosa: Stiamo vivendo un nuovo protagonismo, partito anche con il film di James Bond e che proseguirà con le riprese del nuovo ... bari.repubblica.it

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis chiama Gravina, vuole venga risolto il problema arbitrale dopo le tante polemiche per gli errori di Bergamo. In che modo Tra le soluzioni proposte c'è quella del Var a chiamata, ovvero il Football video support (FV - facebook.com facebook

#ADL ha chiamato il presidente Gravina per lamentarsi per gli errori arbitrali contro il #Napoli. Il club partenopeo vuole l’introduzione del Var a chiamata al momento in uso in Serie C. ( #IlMattino) x.com