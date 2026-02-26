Gravina vuole a ogni costo separare gli arbitri da ogni possibile valutazione politica Gazzetta

Da ilnapolista.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente federale Gabriele Gravina si è incontrato ieri con i rappresentanti dell’ Aia per parlare delle sue idee per la riforma del sistema arbitrale. Gravina non vuole perdere tempo e pretende che tutto venga fatto per partire con la prossima stagione. Per l’Associazione degli arbitri erano presenti il vicepresidente Francesco Massini e il designatore Can Gianluca Rocchi.   Leggi anche: Il Var a chiamata, il calcio impari dagli altri sport: la soluzione sarebbe così semplice, eppure. Nella riunione di ieri Gravina ha ribadito con fermezza i punti su cui non intende trascendere: la creazione di una società di diritto privato, partecipata al 100% dalla Federazione, completamente autonoma e destinata al professionismo degli arbitri di Serie A e B. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

gravina vuole a ogni costo separare gli arbitri da ogni possibile valutazione politica gazzetta
© Ilnapolista.it - Gravina vuole a ogni costo separare gli arbitri da ogni possibile valutazione politica (Gazzetta)

Leggi anche: Mediaset vuole Selvaggia Lucarelli a ogni costo: sul tavolo molto più del Grande Fratello Vip

Quanto vale davvero la Groenlandia (e perché Trump la vuole a ogni costo)L’idea di acquistare la Groenlandia, per Donald Trump, è sempre stata un’operazione immobiliare travestita da iniziativa geopolitica.

Discussioni sull' argomento Arbitri, la riforma: oggi l’incontro Gravina-Rocchi. I dettagli del progetto; Abodi: Non comprendo scelta Figc su Kalulu, ci vuole coraggio. E l’indagato Gravina tace…; Riforma arbitri dopo le proteste, Gravina spinge per una classe d'elite indipendente; Arbitri, arriva la svolta: oggi l’incontro Gravina-Rocchi. I dettagli del progetto.

gravina vuole a ogniGravina capitale della Cultura, anche Basilicata e Calabria spingono la finalista pugliese: UnitiLa città murgiana attende fiduciosa: Stiamo vivendo un nuovo protagonismo, partito anche con il film di James Bond e che proseguirà con le riprese del nuovo ... bari.repubblica.it