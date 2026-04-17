Germania proseguono le operazioni di soccorso per salvare la balena Timmy

In Germania, le operazioni di soccorso continuano per una balena megattera che si è arenata più volte al largo della costa del Mar Baltico. La balena, che si trova in condizioni di salute precarie, è stata al centro di interventi di salvataggio da parte delle autorità locali e di personale specializzato. Le operazioni sono ancora in corso mentre si cerca di assistere l’animale e di evitarne il decesso.

Proseguono in Germania le operazioni di salvataggio di una balena megattera malata che si è arenata più volte al largo della costa del Mar Baltico. Il cetaceo, soprannominato Timmy dai media locali, giace in acque poco profonde vicino alla città di Wismar, nella Germania orientale, e non si è quasi più mosso. Si teme che possa morire nel giro di giorni, se non di ore. Si cerca di rimetterlo in mare con l’aiuto di motovedette della polizia, escavatori e gommoni, che già in passato l’hanno temporaneamente liberato. Gli esperti hanno elaborato un piano sofisticato per utilizzare cuscini d’aria per sollevare l’animale su un telone, che sarà fissato a due pontoni e agganciato a un rimorchiatore.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Germania, proseguono le operazioni di soccorso per salvare la balena Timmy Notizie correlate Germania, le operazioni per liberare la balena spiaggiataGiovedì, in Germania, è iniziata una complessa operazione di soccorso per salvare una megattera che si è arenata ripetutamente al largo delle coste... Germania, riprese le operazioni per rimettere in mare una balena megattera(LaPresse) Giovedì, le squadre di soccorso nel nord della Germania hanno ripreso le operazioni per riportare in mare una balena megattera arenatasi...