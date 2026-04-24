È stato annunciato lo sviluppo di un nuovo vaccino sperimentale destinato al trattamento del tumore al pancreas. Il farmaco, ancora in fase di sperimentazione, mira a stimolare il sistema immunitario contro le cellule tumorali. La ricerca si concentra su un approccio innovativo, che potrebbe aprire nuove strade per la terapia di questa grave malattia. La notizia viene comunicata in attesa di ulteriori studi e risultati clinici.

Donna Gustafson ha 72 anni e nel 2020 era stata operata per l’asportazione di un tumore al pancreas, ricevendo un trattamento sperimentale con un vaccino a mRNA. Sono passati sei anni e Gustafson dice di stare bene e di fare una vita normale. È una buona notizia in generale per la ricerca sulla forma più diffusa di tumore al pancreas, ma è importante vederla nel giusto contesto e capire i limiti del nuovo trattamento, evitando facili illusioni. Tra ciò che la scienza dimostra di poter fare e ciò che la medicina può offrire oggi su larga scala c’è infatti un grande divario. Ci occupiamo poi di una pericolosissima sostanza che potreste avere in casa.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un vaccino sperimentale contro il tumore al pancreas

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