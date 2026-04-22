La ricerca nel campo oncologico ha portato a nuovi sviluppi riguardanti il tumore al pancreas, una delle forme di cancro più aggressive e con una prognosi spesso sfavorevole. Recenti studi hanno esplorato l’uso di vaccini a base di mRNA e di molecole che potrebbero rendere più visibile il tumore alle difese immunitarie. Questi progressi aprono possibilità di nuove strategie terapeutiche, anche se la malattia viene di solito diagnosticata in stadi avanzati.

Il tumore al pancreas resta una delle neoplasie più aggressive e letali in oncologia, spesso diagnosticata in fase avanzata e caratterizzata da una prognosi ancora severa: secondo l’American Cancer Society, il tasso di sopravvivenza a cinque anni si aggira intorno al 13%. In questo scenario complesso, due linee di ricerca indipendenti stanno aprendo prospettive innovative che puntano entrambe a rafforzare la risposta immunitaria contro il tumore, oggi uno dei principali “big killer” oncologici. Il vaccino a Rna messaggero. La prima riguarda un vaccino terapeutico personalizzato a mRNA, denominato cevumeran autogeno (BNT122), sviluppato da BioNTech e Genentech e studiato in uno trial di fase 1 coordinato dal Memorial Sloan Kettering Cancer Center.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vaccino MRna e molecole che “strappano” il mantello dell’invisibilità, la ricerca apre nuovi scenari contro il tumore al pancreas

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