Un ex giardiniere di Highgrove ha dichiarato che il re non apprezza zucche e zucchine, ma coltiva il finocchio di Firenze. I giardini di Highgrove si trovano nei Cotswolds, una zona nota per la sua natura rigogliosa, e sono frequentati dal re durante i fine settimana. La coltivazione di alcune varietà di ortaggi sembra essere una preferenza personale del monarca, che preferisce dedicarsi a determinati tipi di piante.

H ighgrove e i suoi immensi giardini, situati in un angolo particolarmente fertile e verdeggiante dei Cotswolds inglesi, sono il rifugio dei weekend di re Carlo III. Quando può, il sovrano scappa lì, nell’oasi che si è creato da quando, nel 1980, l’allora suo Duchy of Cornwall acquistò l’antica dimora. L’orto, curato da lui stesso e da un team di giardinieri specializzati, fornisce frutta e verdura a tutte le residenti Royal ed è, per suo volere, in continua espansione. Ma un suo ex aiutante ha raccontato tutti i suoi segreti, incluso il fatto che il sovrano ha gusti ed esigenze molto particolari, spesso difficili da accontentare. Re Carlo III e la regina Camilla al Chelsea Flower Show X Leggi anche › La cena italiana di re Carlo III ad Highgrove.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un suo ex giardiniere ad Highgrove ha rivelato che a re Carlo non piacciono zucche e zucchine. Ma coltiva il finocchio di Firenze

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