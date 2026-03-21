Re Carlo ha recentemente espresso pubblicamente il suo punto di vista su Harry e Meghan Markle, offrendo un quadro chiaro delle sue emozioni e impressioni. La sua dichiarazione rappresenta un momento di trasparenza in un contesto di crescente attenzione mediatica sulla famiglia reale britannica. La decisione del Sovrano di condividere i suoi sentimenti si inserisce in un quadro di attesa da parte dei media e del pubblico.

Re Carlo finalmente ha rivelato cosa pensa davvero su Harry e Meghan Markle. Per chi conosce e sa leggere bene il linguaggio della monarchia britannica è certo che il Sovrano abbia deciso di dare una risposta alla scelta del figlio e della moglie di allontanarsi dalla famiglia. Re Carlo, la scelta su Harry e Meghan Markle. Carlo III non è un uomo che esterna facilmente le proprie emozioni e ha imparato fin da bambino a governare i suoi sentimenti. Chi lo conosce bene però sa che sotto quella corazza istituzionale, il Sovrano è un padre che non ha mai smesso di volere bene a suo figlio. Come riporta Express UK infatti le fonti vicine al Re parlano di un uomo che ha scelto la strada dell’indifferenza, con una consapevole e sofferta accettazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo ha finalmente rivelato come si sente davvero riguardo ad Harry e Meghan

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