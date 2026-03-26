Una ex modella nota per aver interpretato un ruolo in un film di fantascienza ha recentemente condiviso con una rivista i dettagli di un intervento di lifting al viso. Ha spiegato che il suo aspetto da 35enne non deriva da abitudini di idratazione, ma da un intervento chirurgico che raramente viene ammesso pubblicamente dalle star di Hollywood. La donna è ricordata anche per il suo passato come attrice in un noto film di fantascienza.

C ’era una volta la ragazza di Starship Troopers, dai lineamenti fiabeschi e lo sguardo ceruleo che ha incantato, con la sua bellezza, più di una generazione. Trent’anni più tardi, Denise Richards, 55 anni, decide di regalarsi nuovamente quel volto . nella sala operatoria del chirurgo Ben Talei. E racconta – con coraggio – tutto ad Allure. Chirurgia estetica, i trend 2026: basta filler, ora si punta al lifting naturale X L’outing di Denise Richards sul lifting. In passato, le dive celavano la propria età e i propri ritocchi gelosamente. Oggi, le cose stanno cambiando. Con una sincerità che sa di liberazione, la star classe 1971 confessa ad Allure di essersi sottoposta a un lifting completo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il segreto del suo nuovo aspetto da 35enne? Non è bere molta acqua. Ad Allure, la ex modella ha rivelato (davvero tutti) i retroscena di una scelta radicale, il lifting, che poche star a Hollywood sono disposte a confessare

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