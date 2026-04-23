L’amore è… charity event a Posillipo tra vip e imprese per Save the Children

A Posillipo si è tenuto un evento di beneficenza dedicato a Save the Children, con la partecipazione di personaggi noti e aziende locali. L'iniziativa aveva l’obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla campagna “Stop alla guerra sui bambini”. Durante l’evento sono state organizzate attività e interventi per coinvolgere i presenti e promuovere il sostegno alle iniziative umanitarie dell’organizzazione.

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