Gelosia segno d’amore per un adolescente su quattro | il 15% giustifica anche lo schiaffo Il report di Save The Children

Gelosia segno d’amore per un adolescente su quattro: il 15% giustifica anche lo schiaffo, secondo il nuovo report di Save the Children pubblicato questa settimana. La ricerca evidenzia come molti giovani considerino normali comportamenti connessi alla violenza, spesso motivati dalla paura di perdere l’affetto del partner o dalla convinzione che questa sia una forma di dimostrazione d’amore. Tra i dati più preoccupanti, il fatto che il 44% degli adolescenti si trovi a vivere restrizioni sociali imposte dai genitori, mentre il 15% ammette di tollerare comportamenti violenti, tra cui anche schiaffi e minacce.

Il report Save the Children rivela che il 44% degli adolescenti subisce limitazioni sociali e il 15% tollera la violenza fisica. Urge educazione affettiva: il 79% degli studenti la richiede. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In Italia, un adolescente su quattro ha subito violenze nelle relazioni sentimentali, secondo il rapporto di Save the Children pubblicato questa settimana.

