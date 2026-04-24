Un sondaggio sui temi della città Fratelli d' Italia lancia Osservatorio Modena

Dal 26 aprile, in centro storico, prenderà il via l'iniziativa “Osservatorio Modena”, promossa da Fratelli d’Italia. La campagna prevede l’allestimento di banchetti nelle aree centrali della città, con l’obiettivo di raccogliere opinioni, esigenze e priorità dei cittadini. L’operazione si svilupperà nel corso delle settimane successive in diverse zone della città, offrendo un’occasione diretta di confronto tra i residenti e i rappresentanti del partito.

Una nuova iniziativa pensata per raccogliere opinioni, esigenze e priorità dei cittadini. E' la campagna "Osservatorio Modena" pesata da Fratelli d'Italia, che prenderà il via domenica 26 aprile in centro storico, con l’avvio dei banchetti che proseguiranno nelle settimane successive in tutta la.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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