Secondo un recente sondaggio, Fratelli d’Italia e il Partito Democratico hanno registrato una diminuzione nei consensi, mentre il Movimento 5 Stelle e il partito di Roberto Vannacci hanno mantenuto stabile la loro posizione. I dati sono stati pubblicati dall’agenzia Adnkronos e riflettono le variazioni di supporto tra gli elettori nelle ultime settimane. Nessun altro dettaglio sui numeri o le percentuali è stato fornito.

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia e il Pd calano, il Movimento 5 Stelle e il partito di Roberto Vannacci non si spostano. E' il panorama delineato dal sondaggio dell'Istituto Noto con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi. Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni perde lo 0,5% e scende al 29,5%. Cala anche il Partito Democratico della segretaria Elly Schlein, che cede l'1% e si attesta al 21,5%. Il M5S è stabile al 12,5%, così come Forza Italia al 9% e la Lega al 7%. Alleanza verdi e sinistra è al 6,5% e guadagna lo 0,5%. Stabili anche Azione al 3,5% e Italia viva al 2,5%. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Sondaggio politico, Fratelli d’Italia scende e Pd cresce

Leggi anche: Sondaggio politico, Fratelli d’Italia scende e Pd sale

Sondaggio politico del 3 novembre: Fratelli d'Italia di Meloni cresce gli altri scendono #meloni

Tutto quello che riguarda Sondaggio politico.

Temi più discussi: Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Sondaggio SWG per TG La7 (23 febbraio 2026): Fratelli d’Italia stabile al 29,8%, calano PD e M5S; Sondaggio elezioni oggi, duello al top e Vannacci manda in 'tilt' un partito; Sondaggi politici: la Lega torna a cresce, frenata di Vannacci.

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd scendono(Adnkronos) – Fratelli d'Italia e il Pd calano, il Movimento 5 Stelle e il partito di Roberto Vannacci non si spostano. E' il panorama delineato dal sondaggio dell'Istituto ... sulpanaro.net

Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici? Fratelli d’Italia stabile e Pd scende. Vannacci supera AzioneGuadagna terreno Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci, che sale al 3,6% (+0,2%) e supera Azione di Carlo Calenda, in calo al 3,3%. Italia Viva di Matteo Renzi resta ferma al 2,2%. blitzquotidiano.it

Sondaggio politico del 2 marzo: come andrebbe se si votasse oggi https://tg.la7.it/sondaggi/sondaggio-politico-2-marzo-voto-02-03-2026-253492 facebook

Sondaggio politico del 2 marzo: come andrebbe se si votasse oggi x.com