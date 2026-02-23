Sondaggio politico Fratelli d’Italia cala e Pd sale

Un sondaggio politico rivela che Fratelli d’Italia perde voti, mentre il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle aumentano i loro consensi. La causa principale è il calo di fiducia degli elettori verso la formazione di Giorgia Meloni, che si riflette anche nel debutto del nuovo partito di Roberto Vannacci. La Lega, invece, registra una diminuzione di consensi. I risultati del sondaggio mostrano come gli umori degli elettori cambino rapidamente.

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia cala, Pd e M5S crescono. Il nuovo partito di Roberto Vannacci debutta, la Lega scivola. Il sondaggio Ixè, con le intenzioni di voto oggi in caso di elezioni, propone un podio più compatto. Fratelli d'Italia si conferma primo partito ma rispetto a gennaio cede lo 0,2% scendendo al 28,9%.

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia scende e Pd saleSecondo l'ultimo sondaggio Swg per il Tg La7, le intenzioni di voto mostrano un calo di Fratelli d’Italia e una crescita del Partito Democratico, che riduce il divario tra i due principali schieramenti politici italiani.

Sondaggio Porta a Porta 28 ottobre 2025: Fratelli d’Italia cala, Pd giù, M5S sale!

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia e Lega ancora in calo per l’effetto VannacciI nuovi sondaggi elettorali certificano l’arretramento per FdI di Giorgia Meloni con una perdita dello 0,6%. Ma soffre soprattutto la Lega ... quifinanza.it

Sondaggi politici: sale il Movimento 5 Stelle e PD, in calo Fratelli d'Itaila e LegaL'ultimo sondaggio Dire/Tecné vede un lieve calo per il partito di Giorgia Meloni e per la Lega; positivo il dato di M5s e PD ... it.blastingnews.com

Sondaggio politico, calano i big e cresce Vannacci Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Sondaggio Termometro Politico Futuro Nazionale al 3,5% calano soprattutto FDI, Lega e “altri partiti” x.com